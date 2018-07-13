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Где в Туле ремонтируют дороги по приоритетному проекту
Фото из архива Myslo.

Где в Туле ремонтируют дороги по приоритетному проекту

В Тульской области продолжается реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сейчас из 87 дорог, включенных в проект, работы выполняются на 35, ремонт 12 дорог уже закончен. Работа ведется по графику, – сообщают в региональном правительстве.

Из наиболее востребованных объектов в Туле можно выделить ул. Мосина, Павшинский мост, ул. Чмутова, ул. Ликбеза. Они расположены последовательно друг за другом, и по окончании работ почти шесть километров автодорог будет с новым дорожным покрытием.

В этом году в Тульской области применяется новый подход к ремонту дорог: работы проводятся по разработанным заранее проектам. Это позволяет выполнять максимальный объем работ и учитывать конструктивные особенности конкретных участков. Яркий пример — объект «Ул. Садовского» в Новомосковске. На этой центральной улице города производится не только замена дорожного покрытия, но и устройство тротуаров, замена электроосвещения, бордюров, ограждения, светофоров. Работы по этой улице синхронизированы с проектом «Формирование комфортной городской среды».

Контроль за реализацией приоритетного проекта ведется структурным подразделением Росавтодора. Также в осуществление контроля вовлечено максимальное количество общественных организаций. Еженедельно их активисты совместно с представителями администраций муниципалитетов и компаний-подрядчиков выезжают на участки ремонта автодорог.

Мероприятия по безопасности дорожного движения реализуются в рамках региональных и муниципальных программ. Все они согласованы с региональным УГИБДД и будут выполнены в срок.

вчера, в 21:05 0
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Событие
ремонт дорогБезопасные и качественные дороги
Место
Тульская область

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