Евгений Авилов встретится с туляками на «Газоне»

Фото из архива Myslo.

Встреча пройдет сегодня с 18.00 до 20.00.

На территории Тульского кремля продолжает свою работу молодежное пространство «Газон».

Рассказываем, что ждет сегодня, 12 июля, гостей мероприятия. Вход свободный.

встреча

Евгений Авилов встретится с подписчиками группы администрации города Тулы «ВКонтакте». Мероприятие пройдет с 18.00 до 20.00.

Участники мероприятия смогут лично познакомиться с теми, с кем ежедневно общаются онлайн, задать интересующие вопросы, обсудить важные городские проекты с главой администрации города Тулы Евгением Авиловым и его заместителями.

На «Газоне» будут тематические «островки», где вы сможете задать вопрос в соответствии с профилем: транспорт, ЖКХ, благоустройство, образование, социальная политика и так далее.

экскурсионный блок

В 19.00 состоится экскурсия «Тула мистическая», во время которой можно будет ознакомиться с местами закладки древних кладов, охраняемых призраками, а также узнать, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года.

Сбор группы в 18.50 у инфоцентра проекта «Газон» в Тульском кремле.

На экскурсии требуется предварительная запись.

спортивный блок

10.00 — Йога для начинающих с Юлией Никифоровой «Пространство йоги в Туле».

19.00 — Best fit c Олесей Кондрашовой фитнес-клуб «Властелин».

игротека

14.00 — 20.00 — настольные игры: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и др.

18.00 — 20.00 — большая интеллектуальная игра #Врубильник.

неформальное образование

15.00 — 17.00 — мотивационный тренинг «Как справиться с ленью» от молодежного тренингового центра «Локация».

17.00−18.30 — клуб иностранного общения от школы «ЛэнАрк» — День игр и веселого общения.

а что на сцене?

С 20.00 и до 22.00 на сцене проекта «Газон» продолжится грандиозный проект #РадиоРекордТула #mortalkombat. Участвуют диджеи и рэперы.

Среди подарков — обучение диджеингу, риторике, участие в ивентах Рекорда в качестве резидента и запись собственного трека на студии. 18+

кино под открытым небом

В кинотеатре под открытым небом по четвергам смотрим фильмы победителей, лауреатов и участников фестиваля коротких фильмов «Шорты». Начало в 22.00.

Подробнее — на сайте администрации.