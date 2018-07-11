Фото из архива MySLO
Погода в Туле 12 июля: жара, облачность, небольшие осадки
Синоптики обещают умеренный северный ветер и давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность.
Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Ветер северный, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место