В ефремовском магазине нашли 153 килограмма просрочки

Специалисты Роспотребнадзора через суд закрыли торговую точку на два месяца.

Сотрудниками Роспотребнадзора проведено административное расследование в отношении владельцев магазина «Светофор», расположенного на улице Горького в Ефремове. Поводом для проверки стало обращение покупателя, усомнившегося в свежести купленных продуктов.

В торговой точке были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства в части реализации пищевой продукции с истекшим сроком годности. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Изъято и утилизировано 153,2 кг пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Решением Ефремовского районного суда деятельность магазина «Светофор» приостановлена на 60 суток.