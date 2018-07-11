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В ефремовском магазине нашли 153 килограмма просрочки

В ефремовском магазине нашли 153 килограмма просрочки

Специалисты Роспотребнадзора через суд закрыли торговую точку на два месяца.

Сотрудниками Роспотребнадзора проведено административное расследование в отношении владельцев магазина «Светофор», расположенного на улице Горького в Ефремове. Поводом для проверки стало обращение покупателя, усомнившегося в свежести купленных продуктов.

В торговой точке были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства в части реализации пищевой продукции с истекшим сроком годности. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Изъято и утилизировано 153,2 кг пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Решением Ефремовского районного суда деятельность магазина «Светофор» приостановлена на 60 суток.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +4
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Тульская областьЕфремов

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