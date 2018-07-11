Какие дома Тулы останутся без электричества 12 июля
Специалисты городских электросетей предупреждают об отключениях.
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
ул. Киреевская, 9-29,
ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
ул. Скуратовская, 89-в,
ул. Новомосковская, 5, 7-а,
ул. Оборонная, 93, 93-а, 93 к. 3,
ул. Кауля, 11 к. 4,
п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 21, 2-40,
ул. Ракетная, 7-а, 12,
ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
ул. Молодёжная, 1-37,
ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
Московское ш., 2-60-а (чётн.),
1-й Партизанский пр-д, 22,
микрорайон Солнечный: 2-й Солнечный пр-д, 2, 8, 10, 12, 1-19 (нечётн.),
3-й Солнечный пр-д, 2, 8, 12, 14, 22, 18, 1-9 (нечётн.),
4-й Солнечный пр-д, 2, 8, 10, 12, 3, 7, 4, 5, 11,
5-й Солнечный пр-д, 6, 9, 11, 8,
6-й Солнечный пр-д, 1-4,
7-й Солнечный пр-д, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17,
ул. Демонстрации,
ул. Октябрьская, 203, 205, 205-а,
ул. Нормандии Неман, 37-а,
п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
ул. Пионерская, 7-17,
Новомосковское ш., 56-58, 36-38,
ул. Овражная, 7, 17,
пер. Городской, 21, 41, 54, 64,
ул. Рязанская, 44,
Бухоновский пер. 3, 5, 8, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23,
пр-т Ленина, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31,
8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
10-й пр-д, 76, 91,
11-й пр-д, 88,
ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
23-й пр-д, 3-24,
25-й пр-д, 10, 12,
п. Косая Гора: ул. Дронова, 6-18,
пер. Стандартный, 1-8,
п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-20,
ул. Чехова, 25-32-а,
п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2,
ул. Окская,
ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.),
ул. Колхозная, 4-а, 14-б,
ул. Казанская, 2,
2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
3-й Лихвинский пр-д, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.),
4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
5-й Лихвинский пр-д, 2,
ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.) 22, 24.