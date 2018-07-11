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Какие дома Тулы останутся без электричества 12 июля

Какие дома Тулы останутся без электричества 12 июля

Специалисты городских электросетей предупреждают об отключениях.

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,

ул. Киреевская, 9-29,

ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,

ул. Скуратовская, 89-в,

ул. Новомосковская, 5, 7-а,

ул. Оборонная, 93, 93-а, 93 к. 3,

ул. Кауля, 11 к. 4,

п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 21, 2-40,

ул. Ракетная, 7-а, 12,

ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,

ул. Молодёжная, 1-37,

ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),

Московское ш., 2-60-а (чётн.),

1-й Партизанский пр-д, 22,

микрорайон Солнечный: 2-й Солнечный пр-д, 2, 8, 10, 12, 1-19 (нечётн.),

3-й Солнечный пр-д, 2, 8, 12, 14, 22, 18, 1-9 (нечётн.),

4-й Солнечный пр-д, 2, 8, 10, 12, 3, 7, 4, 5, 11,

5-й Солнечный пр-д, 6, 9, 11, 8,

6-й Солнечный пр-д, 1-4,

7-й Солнечный пр-д, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17,

ул. Демонстрации,

ул. Октябрьская, 203, 205, 205-а,

ул. Нормандии Неман, 37-а,

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,

ул. Пионерская, 7-17,

Новомосковское ш., 56-58, 36-38,

ул. Овражная, 7, 17,

пер. Городской, 21, 41, 54, 64,

ул. Рязанская, 44,

Бухоновский пер. 3, 5, 8, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23,

пр-т Ленина, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31,

8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),

9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),

10-й пр-д, 76, 91,

11-й пр-д, 88,

ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),

10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),

22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),

23-й пр-д, 3-24,

25-й пр-д, 10, 12,

п. Косая Гора: ул. Дронова, 6-18,

пер. Стандартный, 1-8,

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-20,

ул. Чехова, 25-32-а,

п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2,

ул. Окская,

ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),

ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.),

ул. Колхозная, 4-а, 14-б,

ул. Казанская, 2,

2-й Лихвинский пр-д,  21-33 (нечётн.), 22-а,

3-й Лихвинский пр-д, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.),

4-й Лихвинский пр-д, 2-7,

5-й Лихвинский пр-д, 2,

ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.) 22, 24.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 +1
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