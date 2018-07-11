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Житель Узловой украл 150 тысяч рублей из подушки своей тещи

Житель Узловой украл 150 тысяч рублей из подушки своей тещи

Ближайшие два года молодой человек проведёт в колонии строгого режима.

Узловским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным в крупной краже.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 25 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осужденный находился в доме, где проживал вместе с женой и тещей и обнаружил в наволочке подушки, лежащей на софе в зале, 150 тысяч рублей. Как позже выяснилось, деньги принадлежали тёще. Нерадивый зять похитил «кубышку» и распорядился добычей по своему усмотрению.

Приговором суда вору назначено в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшей о выплате ей 90 тысяч рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:49 +4
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Место
Тульская областьУзловая

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