Как тулячкам получить компенсацию на детское питание
Об этом расскажут специалисты регионального управления соцзащиты населения.
В четверг, 12 июля, с 10 до 13 часов в Управлении социальной защиты населения Тульской области будет работать информационно-консультативная телефонная служба.
Жители региона смогут получить консультацию о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации на питание детям, беременным женщинам и кормящим матерям.
На вопросы ответит начальник отдела организации назначения социальных выплат и контроля Людмила Борисовна Жигулина.
Звоните по телефону: 42-21-08.
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