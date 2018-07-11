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Как тулячкам получить компенсацию на детское питание

Как тулячкам получить компенсацию на детское питание

Об этом расскажут специалисты регионального управления соцзащиты населения.

В четверг, 12 июля, с 10 до 13 часов в Управлении социальной защиты населения Тульской области будет работать информационно-консультативная телефонная служба.

Жители региона смогут получить консультацию о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации на питание детям, беременным женщинам и кормящим матерям.

На вопросы ответит начальник отдела организации назначения социальных выплат и контроля Людмила Борисовна Жигулина.

Звоните по телефону: 42-21-08.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:14 +2
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