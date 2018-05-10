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В Тульской области пройдет фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова

В Тульской области пройдет фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова

Кинопоказы и встречи с известными актёрами и режиссёрами пройдут с 21 по 25 мая.

С 21 по 25 мая при поддержке правительства Тульской области, Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов в регионе пройдет ХVI международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова, посвящённый 75-летию Курской битвы.

В конкурсную программу включены номинации: «Боевая десятка» (игровое кино), «Битва за жизнь» (документальное кино), «Соколенок» (детско-юношеское кино), «АКМ» (короткометражное кино) и «Солдаты свободы» (ретроспективное кино).

В показах примут участие кинорежиссеры, актеры – исполнители ролей, композиторы, писатели. Всего на фестивале будет представлено около 70 новых фильмов, которые пройдут на более чем 20 площадках Тулы и области: в кинотеатрах, вузах, школах, детских домах, суворовском и кадетском училищах. 

В  работе МФВК примут участие: председатель жюри игрового кино, народный артист РСФСР Михаил Ножкин, народные артисты России Анна Шатилова, Борис Клюев, Лариса Лужина, Сергей Никоненко и многие другие. Актеры проведут ряд творческих встреч с жителями области. Все показы и мероприятия фестиваля для зрителей будут бесплатными.

Церемония открытия состоится в областном центре молодежи (бывший ДКЖ) 21 мая в 18.00. Закрытие пройдёт там же, 25 мая, в 19.00. С программой можно ознакомиться здесь.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:31 +1
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