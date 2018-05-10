Жители тульского Скуратово: «Мы устали восстанавливать заборы из-за постоянных ДТП»

Люди несколько лет обращаются в администрацию города с просьбой установить на дороге лежачих полицейских, но всё время получают отказ.

В редакцию Myslo обратились жители пос. Восточный мкр. Скуратово с просьбой привлечь внимание к отсутствию на главной улице населенного пункта искусственных неровностей для ограничения скоростного режима.

– Из-за того, что дорога прямая, машины разгоняются до сотни и более километров, поэтому в поселке часто случаются ДТП, да и в целом ходить по центральной улице опасно, – рассказывает местная жительница Татьяна Иванова.

За минувший год на центральной улице п. Восточный случилось три ДТП:

май 2017 года – наезд машины на забор домов №52, 53 и 29-б;

октябрь 2017 года – наезд машины на забор дома №64;

12 февраля 2018 года – наезд машины на забор дома №57-а.

– Мы уже устали восстанавливать заборы после ДТП, – говорит Татьяна.

В ответ на обращения жители получают из администрации ответы, что установка искусственных неровностей на дороге в поселке не положена – это возможно только вблизи детских образовательных учреждений либо если введено ограничение скорости до 40 км/ч. По мнению начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексея Крыгина, в районе этих домов нет необходимости устанавливать ограничение скорости, поскольку возле них нет мест концентрации ДТП.