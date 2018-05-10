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Тульская школьница вышла в полуфинал масштабного литературного конкурса

Тульская школьница вышла в полуфинал масштабного литературного конкурса

Полина Протопопова из Киреевского района ТО стала полуфиналисткой известного литературного конкурса «Живая классика».

15 мая в легендарном детском лагере «Артек» собираются победители региональных туров самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране «Живая классика». Среди 18 участников – школьница из Киреевского района Тульской области Полина Протопопова.

По условиям конкурса, нужно было выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. Полина выбрала рассказ Надежды Тэффи «Любовь и весна».

– Выбирала в интернете – на региональном этапе просто читала отрывки из разных книг, пытаясь найти то, что больше всего понравится, – рассказывает Полина. – Видно на записи, что я волновалась, но справиться со страхом помогали глаза зрителей, они успокаивали. Я плакала, когда узнала, что вышла в полуфинал. Мама смотрела трансляцию, она сразу же меня поздравила.

Выступления сильнейших чтецов на конкурсе будут оценивать ректор ГИТИСа Григорий Заславкий, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства.

Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг ЛитРес, сертификаты на покупку книг от магазина Book24 и издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы Skyeng и другие. Все участники получают сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 12:30 +13
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