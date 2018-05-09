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3 июня в Туле пройдет «МамПарад»
Фото из архива Myslo.

3 июня в Туле пройдет «МамПарад»

Визитная карточка мероприятия — парад наряженных колясок/экипажей и конкурс слингомам.

3 июня в Туле состоится IX интерактивный семейный праздник «МамПарад» для молодых родителей, беременных женщин и детей.

Мероприятие традиционно приурочено к Дню защиты детей. В этом году праздник посвящен спорту, здоровому образу жизни и активным семейным развлечениям.

Праздник впервые будет проходить на территории Тульского кремля.

Благодаря новому месту проведения гости города смогут не только активно отдохнуть всей семьей, но и познакомиться с самой главной достопримечательностью Тулы, а также прогуляться по историческому центру и его ключевым улицам.

Всех посетителей «МамПарада» ждут интерактивные зоны, мастер-классы, дегустации, выставки-продажи. Для гостей и участников конкурсной программы приготовлены подарки от партнеров и спонсоров мероприятия.

Не обойдется «МамПарад» без своей визитной карточки — парада наряженных колясок/экипажей и конкурса слингомам.

В этом году впервые в Туле пройдут гонки на толокарах для малышей в возрасте от 2 до 5 лет. Для юных автолюбителей это может стать первым серьезным соревнованием с ценными призами.

По прогнозам организаторов, в 2018 году праздник посетит до 5 тыс. человек.

Заявки на участие принимаются до 1 июня включительно на сайте «МамКомпании».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:08 +1
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