3 июня в Туле пройдет «МамПарад»

Фото из архива Myslo.

3 июня в Туле состоится IX интерактивный семейный праздник «МамПарад» для молодых родителей, беременных женщин и детей.

Мероприятие традиционно приурочено к Дню защиты детей. В этом году праздник посвящен спорту, здоровому образу жизни и активным семейным развлечениям.

Праздник впервые будет проходить на территории Тульского кремля.

Благодаря новому месту проведения гости города смогут не только активно отдохнуть всей семьей, но и познакомиться с самой главной достопримечательностью Тулы, а также прогуляться по историческому центру и его ключевым улицам.

Всех посетителей «МамПарада» ждут интерактивные зоны, мастер-классы, дегустации, выставки-продажи. Для гостей и участников конкурсной программы приготовлены подарки от партнеров и спонсоров мероприятия.

Не обойдется «МамПарад» без своей визитной карточки — парада наряженных колясок/экипажей и конкурса слингомам.

В этом году впервые в Туле пройдут гонки на толокарах для малышей в возрасте от 2 до 5 лет. Для юных автолюбителей это может стать первым серьезным соревнованием с ценными призами.

По прогнозам организаторов, в 2018 году праздник посетит до 5 тыс. человек.

Заявки на участие принимаются до 1 июня включительно на сайте «МамКомпании».