Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Победы
9 мая отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Дорогие фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая – это праздник, который объединяет людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.
Мы преклоняемся перед несгибаемой волей, мужеством, самоотверженностью наших отцов, дедов и прадедов. Гордимся подвигом всего нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
Тульская земля внесла достойный вклад в Победу, мы помним и чтим своих героев. Сегодня в нашем регионе живут 846 участников войны, более 16900 тружеников тыла.
Дорогие ветераны! Мы гордимся вами. В эти праздничные дни вам – самые теплые слова благодарности.
Будьте уверены, мы никогда не забудем о великой роли советского народа в победе над фашизмом и никому не позволим переписать историю. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Всем жителям Тульской области – счастья, благополучия и мира! С Днем Победы!