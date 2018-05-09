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Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Победы

Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Победы

9 мая отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Дорогие фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая – это праздник, который объединяет людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.

Мы преклоняемся перед несгибаемой волей, мужеством, самоотверженностью наших отцов, дедов и прадедов. Гордимся подвигом всего нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Тульская земля внесла достойный вклад в Победу, мы помним и чтим своих героев. Сегодня в нашем регионе живут 846 участников войны, более 16900 тружеников тыла.

Дорогие ветераны! Мы гордимся вами. В эти праздничные дни вам – самые теплые слова благодарности.

Будьте уверены, мы никогда не забудем о великой роли советского народа в победе над фашизмом и никому не позволим переписать историю. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Всем жителям Тульской области – счастья, благополучия и мира! С Днем Победы!

Сюжет: День Победы-2018
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