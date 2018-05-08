Погода в Туле 9 мая: тепло, облачно и сухо

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День Победы в регионе будет переменная облачность.

Осадков не предвидится, ветер северо-восточный – ночью 4-9 м/с, днём до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +6 до +11 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.