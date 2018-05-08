новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 9 мая: тепло, облачно и сухо
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 9 мая: тепло, облачно и сухо

Синоптики обещают умеренный ветер и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День Победы в регионе будет переменная облачность.

Осадков не предвидится, ветер северо-восточный – ночью 4-9 м/с, днём до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +6 до +11 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погода в Тулепогодапогода в Тульской областиПрогноз погоды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Победы
Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Победы
Как тулякам защититься от кражи денег с банковских карт
Как тулякам защититься от кражи денег с банковских карт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.