новости
новости
Регистрация
Любительница интернет-знакомств из Новомосковска стала жертвой кражи

Любительница интернет-знакомств из Новомосковска стала жертвой кражи

Женщина познакомилась в Сети с 30-летним жителем Тверской области, который прожил с ней несколько месяцев, а затем вынес из дома ценные вещи.

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску обратилась жительница районного центра, которая сообщила, что из её квартиры пропал планшетный компьютер, серебряные монеты, мобильный телефон и пять тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, при проведении оперативных мероприятий на границе Тульской области полицейскими был задержан ранее судимый и нигде не работающий 30-летний житель Тверской области – бывший сожитель заявительницы.

У злоумышленника была обнаружена часть похищенного имущества. Выяснилось, что потерпевшая познакомилась с вором на сайте знакомств. Через некоторое время мужчина переехал к свое будущей жертве, а спустя несколько месяцев женщина стала жертвой кражи.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:11 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делокражапреступлениеинтернет-знакомстваполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском правительстве пройдут юридические консультации для населения
В тульском правительстве пройдут юридические консультации для населения
В Туле началась подготовка к кинофестивалю комедий «Улыбнись, Россия»
В Туле началась подготовка к кинофестивалю комедий «Улыбнись, Россия»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.