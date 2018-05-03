Любительница интернет-знакомств из Новомосковска стала жертвой кражи

Женщина познакомилась в Сети с 30-летним жителем Тверской области, который прожил с ней несколько месяцев, а затем вынес из дома ценные вещи.

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску обратилась жительница районного центра, которая сообщила, что из её квартиры пропал планшетный компьютер, серебряные монеты, мобильный телефон и пять тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, при проведении оперативных мероприятий на границе Тульской области полицейскими был задержан ранее судимый и нигде не работающий 30-летний житель Тверской области – бывший сожитель заявительницы.

У злоумышленника была обнаружена часть похищенного имущества. Выяснилось, что потерпевшая познакомилась с вором на сайте знакомств. Через некоторое время мужчина переехал к свое будущей жертве, а спустя несколько месяцев женщина стала жертвой кражи.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу.