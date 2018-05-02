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Тульские ветераны плавания вернулись с чемпионата России с победой

Тульские ветераны плавания вернулись с чемпионата России с победой

16 медалей завоевали наши спортсмены.

В Обнинске Калужской области на базе дворца спорта «Олимп» состоялся XXVII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс». На старт вышли более 600 участников, представляющие 69 клубов.

В ходе соревнований были установлены 46 рекордов России и четыре рекорда Европы.

Тульскую команду клуба мастеров плавания «Арсенал» представляли 15 пловцов-любителей: Евгений Савин, Андрей Чернухов, Сергей Панаев, Сергей Ермаков, Сергей Шинко, Павел Дудченко, Илья Иванушкин, Андрей Корнеев, Владимир Лазарев, Виктор Гаврилов, Александр Томилин, Анна Алёшина, Валерия Рычакова, Юлия Панаева и Олеся Девятиярова.

В копилке нашей сборной 1 золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Спортсмены клуба выражают благодарность за подготовку к данным стартам тренеру, мастеру спорта СССР по плаванию Геннадию Жигулину и управлению физической культуры и спорта администрации Тулы за предоставление спортивной базы для тренировок спортсменов.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:23 +3
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