Где в Туле 3 мая не будет электроэнергии

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Первомайская, 28;

ул. С. Перовской, 38-а, 40;

ул. Фрунзе, 29;

ул. Кирова, 182, 184, 180-а, 186, 188;

ул. Кутузова, 4, 8-а;

ул. Немцова, 5-а;

ул. Карпова, 31−57 (нечётн.), 28−70 (чётн.);

ул. Кобзева, 41−57, 67−81 (нечётн.), 38−56, 66−84 (чётн.);

ул. Капитана Громова, 36−46 (чётн.);

9-й пр-зд, 48−58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53−65 (нечётн.);

10-й пр-зд, 59−89 (нечётн.), 54−72 (чётн.);

11-й пр-зд, 57−79 (нечётн.), 62−86 (чётн.);

13-й пр-зд, 17−19;

19-й пр-зд, 1;

ул. Циолковского, 36−56 (чётн.), 65−75 (нечётн.);

ул. Шевченко, 21, 27−37 (нечётн.), 50−58 (чётн.);

ул. Железняка, 1−19 (нечётн.), 2−12-а (чётн.), 18;

ул. Лазо, 1−12;

ул. Котовского, 1−16;

ул. Шевченко, 38−48 (чётн.);

ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22;

ул. Циолковского, 53, 20;

ул. Щорса, 2−36 (чётн.), 1−31 (нечётн.);

ул. Станиславского, 51, 53, 55, 57;

ул. Фурманова, 3−10;

п. Восточный, 56−65, 1, 2, 3, 23-в, 23-б;

56−65, 1, 2, 3, 23-в, 23-б; ул. Одоевское шоссе, 98, 100, 102, 104;

ул. Тихмянова, 38, 40, 40-а, 23;

ул. Демонстрации, 148−193;

ул. Одоевская, 3−31.