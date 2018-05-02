Где в Туле 3 мая не будет электроэнергии
Специалисты «Тульских городских сетей» проведут плановые ремонтные работы.
В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Первомайская, 28;
- ул. С. Перовской, 38-а, 40;
- ул. Фрунзе, 29;
- ул. Кирова, 182, 184, 180-а, 186, 188;
- ул. Кутузова, 4, 8-а;
- ул. Немцова, 5-а;
- ул. Карпова, 31−57 (нечётн.), 28−70 (чётн.);
- ул. Кобзева, 41−57, 67−81 (нечётн.), 38−56, 66−84 (чётн.);
- ул. Капитана Громова, 36−46 (чётн.);
- 9-й пр-зд, 48−58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53−65 (нечётн.);
- 10-й пр-зд, 59−89 (нечётн.), 54−72 (чётн.);
- 11-й пр-зд, 57−79 (нечётн.), 62−86 (чётн.);
- 13-й пр-зд, 17−19;
- 19-й пр-зд, 1;
- ул. Циолковского, 36−56 (чётн.), 65−75 (нечётн.);
- ул. Шевченко, 21, 27−37 (нечётн.), 50−58 (чётн.);
- ул. Железняка, 1−19 (нечётн.), 2−12-а (чётн.), 18;
- ул. Лазо, 1−12;
- ул. Котовского, 1−16;
- ул. Шевченко, 38−48 (чётн.);
- ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22;
- ул. Циолковского, 53, 20;
- ул. Щорса, 2−36 (чётн.), 1−31 (нечётн.);
- ул. Станиславского, 51, 53, 55, 57;
- ул. Фурманова, 3−10;
- п. Восточный, 56−65, 1, 2, 3, 23-в, 23-б;
- ул. Одоевское шоссе, 98, 100, 102, 104;
- ул. Тихмянова, 38, 40, 40-а, 23;
- ул. Демонстрации, 148−193;
- ул. Одоевская, 3−31.
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