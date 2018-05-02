новости
новости
Регистрация
Жара в Туле задержится до конца недели
Фото из архива Myslo.

Жара в Туле задержится до конца недели

По прогнозам синоптиков, до 7 мая в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Жара в Тульской области задержится до конца недели. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ожидает по-настоящему летняя погода.

В четверг, 3 мая, за окном воздух прогреется до +27°С, в пятницу и субботу ожидается +26°С. 6 мая, в воскресенье, немного похолодает до +20°С.

Кстати, до 7 мая в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Синоптики отмечают, что сегодня, 2 мая, в Центральной России преобладает солнечная и аномально теплая погода с температурным фоном близким к рекорду 41-летней давности.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:24 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодажаравеснагрозы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 3 мая не будет электроэнергии
Где в Туле 3 мая не будет электроэнергии
Тулячка пробила колесо автомобиля, попав в яму на дороге
Тулячка пробила колесо автомобиля, попав в яму на дороге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.