Жара в Туле задержится до конца недели

Фото из архива Myslo.

По прогнозам синоптиков, до 7 мая в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Жара в Тульской области задержится до конца недели. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ожидает по-настоящему летняя погода.

В четверг, 3 мая, за окном воздух прогреется до +27°С, в пятницу и субботу ожидается +26°С. 6 мая, в воскресенье, немного похолодает до +20°С.

Кстати, до 7 мая в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Синоптики отмечают, что сегодня, 2 мая, в Центральной России преобладает солнечная и аномально теплая погода с температурным фоном близким к рекорду 41-летней давности.