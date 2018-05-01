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1 мая на тульской «Октаве» пройдет праздник физического и умственного труда
Фото из архива Myslo.

1 мая на тульской «Октаве» пройдет праздник физического и умственного труда

Туляков ждут лекции историков и дизайнеров, а также мастер-классы.

Во вторник, 1 мая, в творческом индустриальном кластере «Октава» проходит праздник труда — физического и умственного. Гости кластера смогут сами смастерить первомайский транспарант или деревянный сувенир. 

В большом зале пройдут две лекции:

в 15.00 аспирант кафедры отечественного искусства исторического факультета МГУ Елена Рымшина в лекции «Радостный труд: концепт-дизайн современной российской книги» расскажет о графическом оформлении печатной продукции, разнице между современным подходом и работой над книгами в советское время, а в 17.00 директор Музея дизайна Александра Санькова расскажет о советском плакате. 

С 12.00 и до самого вечера гости кластера смогут сделать памятный сувенир или свой арт-транспарант в передвижной мастерской, организованной Механическими Деревянными Шестеренками. 

Весь день в лаборатории-мастерской Фаблаб MAKER будут проходить мастер-классы, на которых можно познакомиться с азами 3D-моделирования или сделать небольшую шкатулку. Стоимость участия — 300 рублей за материалы поделки.

Myslo

Кластер «Октава» — совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при активной поддержке руководства Тульской области.

На ПМЭФ-2016 генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым, губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и заместителем председателя совета директоров «Корпорации «ВСМПО АВИСМА» Михаилом Шелковым было подписано соглашение о создании кластера на территории завода ПАО «Октава».

Кластер включает в себя Музей станка, Высшую Техническую Школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха: 1000-метровый многофункциональный зал для проведения лекций, концертов и спектаклей, уникальную не имеющую аналогов в России техническую библиотеку, лабораторию-мастерскую «Фаблаб», современную типографию.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:33 0
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