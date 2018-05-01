2 мая в Туле ясно и по-летнему тепло

Фото goodfon.ru

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в среду, 3 мая, будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки — до 1 мм).

Температура воздуха ночью составит +9…+14°C, днем воздух прогреется до +28°С. Ветер юго-западный 4−9м/с.

Атмосферное давление остается чуть ниже нормы — 740−745 мм ртутного столба.