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2 мая в Туле ясно и по-летнему тепло
Фото goodfon.ru

2 мая в Туле ясно и по-летнему тепло

Днем воздух прогреется до +28°C.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в среду, 3 мая, будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки — до 1 мм).

Температура воздуха ночью составит +9…+14°C, днем воздух прогреется до +28°С. Ветер юго-западный 4−9м/с.

Атмосферное давление остается чуть ниже нормы — 740−745 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +5
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