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Погода в Туле 1 мая: переменная облачность и до 28 тепла
Фото hronika.info.

Погода в Туле 1 мая: переменная облачность и до 28 тепла

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем во вторник будет переменная облачность, без осадков.

Ночью небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки — до 1 мм), местами гроза. Ветер переменный 3−8 м/с, при грозе порывы достигнут 12−17 м/с. Температура воздуха — до 10 тепла.

Днем в регионе будет по-летнему тепло — воздух прогреется до 28°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

Атмосферное давление чуть ниже нормы — 740−745 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +7
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