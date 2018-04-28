В Донском прокуратура требует от УК отремонтировать подъезд дома ветерана

Сотрудники прокуратуры Донского посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны Петра Васильевича Санина, проживающего в Северо-Задонске, на улице Первомайской.

Подъезд дома выглядит удручающе – краска на стенах давно облупилась, штукатурка растрескалась и осыпалась. Последние четыре года дом обслуживает ООО УК «Управдом».

Для соблюдения жилищных прав и социальных гарантий ветерана, прокуратура направила в Донской городской суд исковое заявление о понуждении ООО УК «Управдом» провести текущий ремонт подъезда.