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В Донском прокуратура требует от УК отремонтировать подъезд дома ветерана

В Донском прокуратура требует от УК отремонтировать подъезд дома ветерана

Соответствующее исковое заявление направлено правоохранителями в городской суд.

Сотрудники прокуратуры Донского посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны Петра Васильевича Санина, проживающего в Северо-Задонске, на улице Первомайской.

Подъезд дома выглядит удручающе –  краска на стенах давно облупилась, штукатурка растрескалась и осыпалась. Последние четыре года дом обслуживает ООО УК «Управдом».

Для соблюдения жилищных прав и социальных гарантий ветерана, прокуратура направила в Донской городской суд исковое заявление о понуждении ООО УК «Управдом» провести текущий ремонт подъезда.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:00 +3
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