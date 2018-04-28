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В Тульской области резко возросла численность бешеных животных

В Тульской области резко возросла численность бешеных животных

Как отмечают в Роспотребнадзоре, это касается и дикой, и домашней живности.

В первом квартале 2018 года в Тульской области отмечен резкий рост заболеваемости бешенством среди диких и домашних животных. На 25 апреля 2018 года в области зарегистрировано 55 случаев бешенства животных, что в шесть раз выше того же периода прошлого года.

Из 55 случаев бешенства 34 зарегистрированы среди домашних кошек и собак (62%), 8 случаев – среди бродячих животных (14,5%), 2 случая – среди крупного рогатого скота (3,6%), 11 случаев – среди диких животных (20%).

В январе-апреле 2018 года случаи бешенства животных регистрировались в 18 из 26 муниципальных образований Тульской области, наибольшее количество случаев зарегистрировано:

  • в Белевском районе (9 случаев),
  • в Туле и Узловском районе (по 6 случаев),
  • в Плавском районе (5 случаев),
  • в Донском (4 случая),
  • в Богородицком, Дубенском и Новомосковском районах (по 3 случая).

Наибольшее количество случаев бешенства среди бродячих животных зарегистрировано в Туле и Белевском районе (по 2 случая), среди диких животных — в Богородицком и Дубенском районах (по 2 случая), в остальных муниципальных образованиях Тульской области случаи бешенства в основном регистрируются среди домашних кошек и собак.

Таким образом, в преддверии майских праздников и выездов на приусадебные участки и в лес в Тульской области сложилась напряженная ситуация по бешенству среди животных.

Из диких животных 90% случаев бешенства среди диких животных приходится на лис, остальные 10% делят между собой другие виды диких животных, преимущественно семейства псовых, куньих и грызуны.

Из домашних животных основные носители и переносчики бешенства — собаки (76% случаев бешенства среди домашних животных).

Ежегодно в Тульской области по поводу укусов животных обращаются около 4,5 тыс. человек, из них порядка 3 тыс. человек нуждаются в проведении специфического лечения.

За первый квартал 2018 года зарегистрировано 1210 случаев укусов животными, что на 18% выше аналогичного периода прошлого года, причем около 40% укусов приходится на долю бродячих животных (собак и кошек).

Для профилактики бешенства населению необходимо соблюдать следующие правила:

  • приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;
  • обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;
  • избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;
  • помнить, что неадекватное поведение диких животных (отсутствие страха перед человеком, желание приблизиться и др.) зачастую свидетельствует о болезни животных, не исключая бешенство;
  • не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;
  • незамедлительно обращаться за оказанием помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.

Важно помнить, что вакцинация — единственное средство, которое может предотвратить развитие гидрофобии у человека и спасти от смерти.

Эффективность специфического лечения находится в прямой зависимости от времени обращения к врачу после укуса. Раннее (в течение 24 часов) начало иммунизации человека имеет решающее значение для своевременного формирования напряженного иммунитета.

Противопоказаний для экстренной лечебно-профилактической иммунизации нет. Беременность и грудной возраст не являются противопоказаниями для проведения экстренной иммунизации.

Вакцину вводят внутримышечно по 1 мл шесть раз: в день инфицирования, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 28-й и 90-й день после первой дозы. Терапия может быть прекращена, если животное остается здоровым спустя 10 дней наблюдений или же если у животного не было обнаружено вируса бешенства.

Профилактическую вакцинацию против бешенства должны получать лица, имеющие риск профессионального заражения бешенством: ветеринары, сотрудники зоопарков, приютов для бездомных животных, работники организаций, занимающиеся отловом животных, охотники, егеря и др.

Ежегодно в Тульской области профилактическую иммунизацию против бешенства получают около 200 человек из групп риска.

Вопросы профилактики и предотвращения бешенства среди людей находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

справка myslo

Бешенство — абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тысяч человек (около 34 тыс. человек приходится на Азию).

В Российской Федерации за последние пять лет зарегистрировано 26 летальных случаев гидрофобии. Анализ причин летальных случаев от бешенства в 2012-2017 годов показал, что 65,2%, имея укусы дикими и домашними животными опасной локализации, за медицинской помощью не обращались, 21,7% своевременно обратились за медицинской помощью, но от антирабического лечения отказались, в 8,7% случаев пострадавшие прервали курс антирабического лечения и в 4,6% случаев после укусов опасной локализации пострадавшим не был введен антирабический иммуноглобулин.

Последний случай заболевания гидрофобией на территории Тульской области зарегистрирован в 1999 году.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:25 +3
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