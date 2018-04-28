новости
новости
Регистрация
В Рогожинском парке на дереве уже неделю сидит кошка

В Рогожинском парке на дереве уже неделю сидит кошка

Местные жители вызывали автовышку, но снять животное добровольцы-спасатели не смогли.

После публикации о героическом спасении хвостатой любительницы лазать по деревьям в редакцию Myslo обратились туляки, живущие рядом с Рогожинским парком. Они столкнулись с той же проблемой – уже неделю на высоте нескольких этажей сидит кошка и не может спуститься вниз.

Сердобольные местные жители пытались помочь кошке своими силами и даже наняли за свой счёт автовышку, но она не смогла подобраться к кошке. Ежедневно через парк в школу ходят дети, которые слышат мяуканье истощённого и ослабшего животного.  Для проведения спасательной операции туляки прислали точные координаты:

В центре парка есть круглая клумба, идти снизу по правой аллее, увидите первую лавочку справа после клумбы. Дерево с кошкой находится прямо за ней.

Впрочем, как уверяют туляки, о местонахождении кошки знают почти все сотрудники парка, включая охрану и администрацию, и с удовольствием покажут это место всем желающим помочь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:49 +3
Другие статьи по темам
Событие
кошка на деревекошка сидит на дереве
Место
ТулаРогожинский парк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

СК Заказчик НС представляет проектную декларацию по проекту IV очереди строительства
СК Заказчик НС представляет проектную декларацию по проекту IV очереди строительства
Канализацию в общежитии на Веневском шоссе прочистили
Канализацию в общежитии на Веневском шоссе прочистили
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.