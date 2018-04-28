В Рогожинском парке на дереве уже неделю сидит кошка

После публикации о героическом спасении хвостатой любительницы лазать по деревьям в редакцию Myslo обратились туляки, живущие рядом с Рогожинским парком. Они столкнулись с той же проблемой – уже неделю на высоте нескольких этажей сидит кошка и не может спуститься вниз.

Сердобольные местные жители пытались помочь кошке своими силами и даже наняли за свой счёт автовышку, но она не смогла подобраться к кошке. Ежедневно через парк в школу ходят дети, которые слышат мяуканье истощённого и ослабшего животного. Для проведения спасательной операции туляки прислали точные координаты:

В центре парка есть круглая клумба, идти снизу по правой аллее, увидите первую лавочку справа после клумбы. Дерево с кошкой находится прямо за ней.

Впрочем, как уверяют туляки, о местонахождении кошки знают почти все сотрудники парка, включая охрану и администрацию, и с удовольствием покажут это место всем желающим помочь.