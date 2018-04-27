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В Туле продолжаются работы по ремонту асфальта
Фото из архива Myslo.

В Туле продолжаются работы по ремонту асфальта

Работы проводят специалисты подрядных организаций на улицах Мосина, Скуратовской, Л. Толстого и Благовещенской.

Ремонт асфальтового покрытия ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула». Работы выполняют специалисты подрядных организаций АО «Региондорстрой» и ООО «Билдинг Констракшен».

По состоянию на 27 апреля на следующих объектах проведены следующие работы:

  • улица Мосина: выполнен демонтаж 232 бортовых камней, шести люков смотровых колодцев и двух дождеприемных решеток, отфрезеровано 4 620 квадратных метров дорожного полотна;
  • улица Скуратовская: выполнено фрезерование четырех тысяч квадратных метров дорожного полотна;
  • улица Л. Толстого: выполнено фрезерование 550 квадратных метров асфальтового покрытия, демонтаж 30 погонных метров бортовых камней и подготовка основания под установку бортового камня;
  • улица Благовещенская: разработка и вывоз грунта кубических метров грунта.

Всего в этом году на территории муниципального образования город Тула в рамках реализации данных программ будет отремонтировано 49 дорог (14 в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и 35 по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного).

Общая площадь ремонта составит порядка 414 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Все дороги, где пройдет ремонт по данному проекту, отмечены соответствующими информационными табличками.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:19 +1
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