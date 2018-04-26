Мадагаскарский дневной геккон (фото Светланы Чубченко).
Тульский экзотариум переходит на летний режим работы
Также публикуем график работы зоопарка на майские праздники.
Тульский экзотариум переходит на летний режим работы и продлевает время работы экспозиции.
График работы с мая по сентябрь:
- понедельник-вторник: с 12.00 до 20.00,
- среда-воскресенье: с 10.00 до 20.00 без перерыва.
29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая экзотариум работает без перерывов с 10.00 до 20.00.
Стоимость билетов: взрослый 200 рублей, детский 150 рублей.
Возрастное ограничение: 0+. Контактный телефон
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