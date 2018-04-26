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Тульский экзотариум переходит на летний режим работы
Мадагаскарский дневной геккон (фото Светланы Чубченко).

Тульский экзотариум переходит на летний режим работы

Также публикуем график работы зоопарка на майские праздники.

Тульский экзотариум переходит на летний режим работы и продлевает время работы экспозиции.

График работы с мая по сентябрь:

  • понедельник-вторник: с 12.00 до 20.00,
  • среда-воскресенье: с 10.00 до 20.00 без перерыва.

29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая экзотариум работает без перерывов с 10.00 до 20.00.

Стоимость билетов: взрослый 200 рублей, детский 150 рублей.

Возрастное ограничение: 0+. Контактный телефон 8 (4872) 47-53-92.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:06 +3
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