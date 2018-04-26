Мадагаскарский дневной геккон (фото Светланы Чубченко).

Также публикуем график работы зоопарка на майские праздники.

Тульский экзотариум переходит на летний режим работы и продлевает время работы экспозиции.

График работы с мая по сентябрь:

понедельник-вторник: с 12.00 до 20.00,

среда-воскресенье: с 10.00 до 20.00 без перерыва.

29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая экзотариум работает без перерывов с 10.00 до 20.00.

Стоимость билетов: взрослый 200 рублей, детский 150 рублей.