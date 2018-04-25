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Активисты ОНФ проверят состояние тульских остановок

Активисты ОНФ проверят состояние тульских остановок

Главные критерии мониторинга – комфорт пассажиров и доступность для людей с ограниченными возможностями.

Активисты Общероссийского народного фронта в Тульской области начали мониторинг состояния остановок общественного транспорта. Они осмотрели десятки остановочных павильонов, проехали по разным маршрутам и пообщались с жителями.

Ключевые критерии проверки – наличие заездного кармана для транспорта, площадки для высадки и посадки пассажиров, тактильной плитки для помощи слабовидящим людям, скамейки, урны, расписания движения и элементы освещения. По словам активиста Евгений Терехова, далеко не все остановки, находящиеся в центре Тулы, заслуживают удовлетворительной оценки:

Мы обнаружили, что часть новых антивандальных павильонов, установленных три-четыре года назад, не прошли проверку временем.

На павильонах остановок «ул. Лейтейзена» и «ул. Калинина» не хватает стекол, остановки на окраинах Тулы не оборудованы пандусами и подходами к павильонам.

А в селе Денисово Ясногорского района после установки нового павильона, старый до сих пор не вывезен и валяется рядом на обочине.

По итогам мониторинга будут сформированы перечни остановок с выявленными на них нарушениями. Информацию активисты ОНФ направят в администрации муниципальных образований.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +1
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