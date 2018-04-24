В Тульской области от клещей обработали более 20 га территорий

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю в больницы Тульской области по факту присасывания клещей обратились четыре человека (все дети в возрасте до 17 лет).

Всего с начала сезона с укусами клещами обратилось шесть человек, что ниже на 83% аналогичного периода 2017 года. Укусы клещами зарегистрированы в Щекинском, Ленинском районах и в Туле. Случаи присасывания отмечаются на приусадебных участках (дворовых территориях).

Исследовано 3 пробы клещей, снятых с людей, и 7 проб из природных биотопов. Общая инфицированность боррелиями — 40%.

Проведены акарицидные обработки 20,9 га территории Тульской области, в том числе 11 га территория летних оздоровительных учреждений.

В случае присасывания клеща следует обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение для его удаления.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание, что территория региона не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), но профессиональным группам риска и лицам, планирующим выезд на территории эндемичные по КВЭ, необходимо заблаговременно вакцинироваться.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.