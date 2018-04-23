Тульские рукопашники отлично выступили на первенстве Ефремова

В Ефремове прошло открытое первенство города по рукопашному бою среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 178 юных спортсменов из Тулы, Орла, Ефремова, Щекино, Киреевска, Липецка и т. д.

За высокие спортивные достижения Почётными грамотами администрации Ефремова были награждены лучшие спортсмены ДЮСШ № 3: Яна Медведева, Маргарита Неделяева, Татьяна Ханина, Анастасия Савенкова, а также тренер спортсменок Андрей Сергеевич Щербинин.

Тулу представляли воспитанники МБУ СШ «Металлург» и «Триумф».

Юные туляки достойно выступили на турнире, показав высокую тактическую и техническую подготовку.

победители В возрастной группе 8−9 лет:

Шаронов Даниил, Фетисов Артем, Выродов Даниил, Дорошенко Александр, Тумасян Валерий, Оруджев Артур, Чуков Даниил, Петушков Артем, Пронин Михаил, Асташин Денис, Хлебников Максим, Мельничук Юрий, Коваленко Артем, Васильев Константин.

В возрастной группе 10−11 лет:

Гаврилин Никита, Гаврилин Сергей, Назаров Егор, Фадеев Егор, Ковальцев Егор.

В возрастной группе 12−13 лет:

Грезов Роман, Доволов Даниил, Царев Андрей, Петров Владимир, Антонов Глеб.

В возрастной группе 14−15 лет:

Темченко Владимир.

У девушек первые места заняли:

Темченко Ирина, Петушкова Лена.

По итогам соревнований команда из Тулы заняла первое командное место. Второе место — у сборной Ефремова. Третьи места поделили команды из Киреевска и Липецка.