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Тульские рукопашники отлично выступили на первенстве Ефремова

Тульские рукопашники отлично выступили на первенстве Ефремова

Команда из оружейной столицы заняла первое общекомандное место.

В Ефремове прошло открытое первенство города по рукопашному бою среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 178 юных спортсменов из Тулы, Орла, Ефремова, Щекино, Киреевска, Липецка и т. д.
 
За высокие спортивные достижения Почётными грамотами администрации Ефремова были награждены лучшие спортсмены ДЮСШ № 3: Яна Медведева, Маргарита Неделяева, Татьяна Ханина, Анастасия Савенкова, а также тренер спортсменок Андрей Сергеевич Щербинин.
 
 
Тулу представляли воспитанники МБУ СШ «Металлург» и «Триумф».
 
Юные туляки достойно выступили на турнире, показав высокую тактическую и техническую подготовку.
 
победители

В возрастной группе 8−9 лет:

  • Шаронов Даниил, Фетисов Артем, Выродов Даниил, Дорошенко Александр, Тумасян Валерий, Оруджев Артур, Чуков Даниил, Петушков Артем, Пронин Михаил, Асташин Денис, Хлебников Максим, Мельничук Юрий, Коваленко Артем, Васильев Константин.
 
В возрастной группе 10−11 лет:
 
  • Гаврилин Никита, Гаврилин Сергей, Назаров Егор, Фадеев Егор, Ковальцев Егор.
 
В возрастной группе 12−13 лет:
 
  • Грезов Роман, Доволов Даниил, Царев Андрей, Петров Владимир, Антонов Глеб.
 
В возрастной группе 14−15 лет:
 
  • Темченко Владимир.
У девушек первые места заняли:
  • Темченко Ирина, Петушкова Лена.
По итогам соревнований команда из Тулы заняла первое командное место. Второе место — у сборной Ефремова. Третьи места поделили команды из Киреевска и Липецка.
 
Готовились спортсмены под руководством тренеров: Дагаева Д. С., Ахадова Д. М..О., Гарбуз А. Г., Мешконогих А. М., Ждановой. И.Н.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:57 0
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