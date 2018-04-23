В Бородинском поселке под Тулой рушится водонапорная башня

Фото Дмитрия Дзюбина.

В ночь на 20 апреля кирпичная водонапорная башня в поселке Бородинский Киреевского района начала разваливаться – накренилось деревянное навершие, осыпались кирпичи.

Раньше у основания башни находилась автостанция, потом помещения были распроданы, и в последнее время там располагались магазинчики и остановка общественного транспорта. 21 апреля, после ЧП, предпринимателей (это четыре торговые точки) эвакуировали. Здание обнесли сигнальной лентой. По словам местных жителей, кирпичи всё еще падают: ветер, усилившийся в последнее время, будто решил башню «добить».

Бородинской водонапорке в этом году стукнуло 62 года. Вида она давно была неприглядного: выбитые окна, осыпавшаяся кладка. А теперь и вовсе стала опасной для окружающих.

– Сверху падают кирпичи и сама башня наклонилась! – написали в редакцию Myslo местные жители. – Рядом школа, Дом культуры, рынок. Страшно ходить!

Башня действительно выглядит жутковато. Местные считают, что и сама водонапорка наклонилась на манер Пизанской башни:

Кто понесет ответственность, если 30-метровая громадина упадет на людей? По документам, эта водонапорка никому не принадлежит. Менялись власти, а ее никто не хотел брать на баланс.

По словам и. о. главы МО Бородинский Киреевского района Игоря Миронова, башня рухнуть не должна:

Игорь Миронов – Разрушение произошло потому, что в башне давно сгнили деревянные перекрытия. И навершие действительно падает, но, к счастью, внутрь: сейчас оно опустилось на резервуар для воды, который находится в башне. Водонапорка уже много лет не используется, существующая водопроводная система в поселке проведена в обход нее. Башня разрушается и давно подлежит сносу. Проблема в том, что она находится вблизи школы, жилых домов, и так просто ее не снести – только разбирать вручную. На комиссии по чрезвычайным ситуациям будем просить средства на эти работы.

А деньги на то, чтобы разобрать опасное сооружение, нужны немалые. Точно такая же история в 2010 году произошла с водонапоркой в Липках: отметившая 60-летие готичная башенка начала рушиться. Ее разбирали вручную. Работы обошлись в 6 млн рублей.



«Бородинская готика» и три года назад выглядела не очень. Но все же немного крепче, чем сейчас (фото из архива Myslo).



Фото 23.04.2018 г.