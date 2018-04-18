В Алексине состоятся «Бои на Оке»

В соревнованиях по смешанным единоборствам примут участие спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет.

В следующее воскресенье, 29 апреля, в Алексине, в спорткомплекс завода «Тяжпромарматура», тульская общероссийская организации по развитию смешанных единоборств «ОСЕ» совместно с Фондом развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина, проведёт ежегодный Кубок Центрального Федерального округа по «ОСЕ».

Мероприятие под названием «Земля Воинов – Бои на Оке», будет посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет.

Начало поединков – 11.00, торжественное открытие соревнований запланировано в 14 часов. В мероприятии примут участие спортсмены из разных городов ЦФО.