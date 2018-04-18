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Житель Донского осужден за разбойное нападение на собственную мать

Житель Донского осужден за разбойное нападение на собственную мать

Мужчина избил пожилую женщину-инвалида за отказ дать ему деньги на спиртное и отобрал у неё пенсию.

Донским городским судом вынесен обвинительный приговор 28-летнему местному жителю за совершение разбойного нападения на свою 62-летнюю мать. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что вечером 14 января злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у своей матери деньги на спиртное.

Получив отказ, изверг избил женщину-инвалида – нанёс ей несколько ударов по голове и телу, причинил множественные ушибы, переломы правой лучевой и локтевой костей.

После этого забрал из кармана кофты матери  23 тысячи рублей – пенсию её и его сестры, также являющейся инвалидом второй группы. Суд приговорил преступника к двум с половиной годам колонии общего режима. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +2
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