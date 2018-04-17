Фото из архива MySlo
Туляков приглашают выбрать лучшие скворечники
В регионе стартовал конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»
Школьники из разных районов Тульской области представили на голосование собственноручно изготовленные «птичьи апартаменты» – в отборе участвуют более 50 работ.
Проголосовать за понравившийся скворечник можно на специальном разделе портала Правительства Тульской области. На голосование предлагаются работы в трёх номинациях:
- «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник),
- «Лучшая дуплянка»,
- «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц).
Количество, отмеченных работ не ограничивается. Обладатели «Приза зрительских симпатий» определятся наибольшим числом набранных голосов в каждой номинации.
Другие статьи по темам
Место