Туляков приглашают выбрать лучшие скворечники

Фото из архива MySlo

В регионе стартовал конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»

Школьники из разных районов Тульской области представили на голосование собственноручно изготовленные «птичьи апартаменты» – в отборе участвуют более 50 работ.

Проголосовать за понравившийся скворечник можно на специальном разделе портала Правительства Тульской области. На голосование предлагаются работы в трёх номинациях:

«Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник),

«Лучшая дуплянка»,

«Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц).

Количество, отмеченных работ не ограничивается. Обладатели «Приза зрительских симпатий» определятся наибольшим числом набранных голосов в каждой номинации.