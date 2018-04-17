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Туляков приглашают выбрать лучшие скворечники
Фото из архива MySlo

Туляков приглашают выбрать лучшие скворечники

В регионе стартовал конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!»

Школьники из разных районов Тульской области представили на голосование собственноручно изготовленные «птичьи апартаменты» – в отборе участвуют более 50 работ.

Проголосовать за понравившийся скворечник можно на специальном разделе портала Правительства Тульской области. На голосование предлагаются работы в трёх номинациях:

  • «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник),
  • «Лучшая дуплянка»,
  • «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц).

Количество, отмеченных работ не ограничивается. Обладатели «Приза зрительских симпатий» определятся наибольшим числом набранных голосов в каждой номинации.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +5
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