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Директор тульской УК «ОМД» осуждена за многомиллионные махинации

Директор тульской УК «ОМД» осуждена за многомиллионные махинации

В 2016 году женщина не перечислила на счета АО «Тулатеплосеть» более 20 млн рублей.

Советский районный суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО УК «ОМД». Суд признал женщину виновной в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.

В 2015 году управляющая компания заключила с АО «Тулатеплосеть» договор на поставку тепловой энергии. На протяжении восьми месяцев жители обслуживаемых УК «ОМД» домов оплачивали счета за горячую воду и тепло – порядка 73 млн рублей.

Руководитель управляющей компании умышленно давала поручения бухгалтеру о перечислении на счета АО «Тулатеплосеть» сумм, размер которых определяла произвольно. Таким образом, за восемь месяцев 2016 года поставщики тепловой энергии недополучили порядка 20,5 млн рублей.

В ходе судебного заседания ущерб полностью возмещен. АО «Тулатеплосеть» не имеет к подсудимой никаких претензий. Приговором суда экс-руководителю УК «ОМД» назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +6
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