Тулячка, обороняясь, заколола ножом пьяного мужа

13 апреля в Туле в одной из квартир по улице М. Жукова было обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя супруга погибшего.

Однако в рамках расследования уголовного дела выяснилось, что женщина совершила преступление при превышении пределов необходимой обороны.

По версии следствия, вечером 13 апреля между женщиной и ее пьяным мужем в очередной раз произошла ссора. Мужчина ударил супругу несколько раз кулаком в лицо. В ответ на это женщина взяла нож и ударила мужа в лицо и ключицу.

По информации следователей, мужчина ранее неоднократно избивал жену.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

– В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.