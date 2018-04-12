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Госдума разрешила блокировать в интернете порочащую граждан информацию

Госдума разрешила блокировать в интернете порочащую граждан информацию

Соответствующие ограничения Роскомнадзор может вводить только при наличии судебного решения.

На очередном заседании Госдумы в третьем, окончательном, чтении принят закон, дающий судебным приставам право блокировать интернет-ресурсы, порочащие честь и достоинство граждан и юридических лиц. При наличии решения суда соответствующее постановление будет направляться в Роскомнадзор. Об этом пишет «Интерфакс».

Цель закона – повышение уровня исполнения исполнительных документов, требующих удалить опубликованные в интернете сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

Закон предусматривает и более мирное урегулирование проблемы: лицу, распространившему не соответствующие действительности и ущемляющие чьё-либо достоинство сведения, будет предложено удалить информацию в добровольном порядке. В случае отказа исполнением решения суда займутся сотрудники ФССП.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:33 0
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