Госдума разрешила блокировать в интернете порочащую граждан информацию

Соответствующие ограничения Роскомнадзор может вводить только при наличии судебного решения.

На очередном заседании Госдумы в третьем, окончательном, чтении принят закон, дающий судебным приставам право блокировать интернет-ресурсы, порочащие честь и достоинство граждан и юридических лиц. При наличии решения суда соответствующее постановление будет направляться в Роскомнадзор. Об этом пишет «Интерфакс».

Цель закона – повышение уровня исполнения исполнительных документов, требующих удалить опубликованные в интернете сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

Закон предусматривает и более мирное урегулирование проблемы: лицу, распространившему не соответствующие действительности и ущемляющие чьё-либо достоинство сведения, будет предложено удалить информацию в добровольном порядке. В случае отказа исполнением решения суда займутся сотрудники ФССП.