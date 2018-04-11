Экс-главу администрации МО Ясногорский район взяли под домашний арест
Екатерину Абросимову обвиняют в мошенничестве.
Следственное отделение УФСБ России по Тульской области обратилось в Центральный районный суд Тулы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшей главы
Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, 11 апреля суд удовлетворил данное ходатайство.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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