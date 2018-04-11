Экс-главу администрации МО Ясногорский район взяли под домашний арест

Следственное отделение УФСБ России по Тульской области обратилось в Центральный районный суд Тулы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшей главы администрации МО Ясногорский район Екатерины Абросимовой. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 с. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, 11 апреля суд удовлетворил данное ходатайство.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.