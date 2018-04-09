новости
новости
Регистрация
Лазертаг и грязевые покатушки: Ребятам из Болоховского интерната волонтеры подарили праздник
Фото Дмитрия Дзюбина и Анастасии Коробейниковой.

Лазертаг и грязевые покатушки: Ребятам из Болоховского интерната волонтеры подарили праздник

Внедорожный клуб «ТУЛА 4х4» совместно с Тульским лазертаг-клубом «PROстрел» провели выходной с воспитанниками Болоховской школы-интерната.

Джиперы из тульского внедорожного клуба «ТУЛА 4х4» и Тульский лазертаг-клуб «PROстрел» 7 апреля провели в Болохово, в интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Они уже не первый раз здесь: в декабре катали интернатовцев по бездорожью.

Организатор клуба «ТУЛА 4×4» Дмитрий Попов:

Дмитрий Попов

- Эти выходные были праздничными, но более 50 воспитанников интерната никто не забрал на выходные домой. Должны же эти дети тоже знать, что они кому-то нужны! Мы бросили клич в соцсетях, собрали неравнодушных и поехали: всего 15 экипажей собралось. В этот раз мы объединились с организаторами лазертаг-клуб «PROстрел». Они приготовили для ребят настоящую войнушку — то, что так любят мальчишки. Да и девчонкам понравилось, все в восторге!

Владимир Синьков, организатор лазертаг-клуба «PROстрел»:

Владимир Синьков

- Мы играем в лазертаг, это военно-спортивная игра. Суть — в поражении противника безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. Для ребят из Болоховской школы-интерната мы приготовили игровые сюжеты: они и просто постреляют, и заложников освободят, и бомбу обезвредят. Настроение у ребят отличное! И у нас выходной удался, мы любим такую «движуху»: приятно смотреть, когда дети счастливы. Они заняты, смеются, раскраснелись все, глаза сияют! Вон, смотрите, эти уже «убиты», а все равно счастливые бегут.

Директор Болоховской школы-интерната Нинель Ивановна Вирц:

 

- Воспитанники до сих пор под впечатлением! И когда волонтеры решили приехать снова, мы конечно были только за. Спасибо им за чудесный день. В последние годы спонсорской и волонтерской помощи стало больше, люди становятся добрее, помогают нам. Помогать можно по-разному: кто-то помогает деньгами, кто-то вот такими мероприятиями. Я счастлива, что у наших ребят есть такие друзья.

Праздник продолжался почти весь день. Эмоции через край, такое ребята запомнят надолго. А Myslo предлагает вашему вниманию большой фоторепортаж и видеоролик.

 

Галерея
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 1
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 2
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 3
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 4
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 5
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 6
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 7
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 8
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 9
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 10
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 11
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 12
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 13
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 14
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 15
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 16
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 17
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 18
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 19
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 20
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 21
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 22
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 23
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 24
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 25
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 26
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 27
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 28
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 29
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 30
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 31
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 32
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 33
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 34
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 35
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 36
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 37
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 38
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 39
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 40
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 41
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 42
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 43
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 44
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 45
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 46
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 47
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 48
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 49
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 50
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 51
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 52
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 53
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 54
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 55
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 56
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 57
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 58
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 59
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 60
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 61
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 62
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 63
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 64
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 65
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 66
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 67
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 68
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 69
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 70
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 71
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 72
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 73
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 74
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 75
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 76
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 77
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 78
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 79
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 80
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 81
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 82
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 83
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 84
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 85
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 86
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 87
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 88
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 89
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 90
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 91
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 92
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 93
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 94
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 95
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 96
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 97
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 98
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 99
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 100
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 101
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 102
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 103
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 104
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 105
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 106
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 107
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 108
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 109
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 110
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 111
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 112
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 113
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 114
Праздник в Болоховской школе-интернате, Фото: 115
показать все фотографии
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:48 +9
Другие статьи по темам
Событие
Болоховская школа-интернатджиперыТула 4х4PROстрелблаготворительностьволонтеры
Место
Тульская областьБолохово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейбольная «Тулица» сыграла с «Лучом» в Москве
Волейбольная «Тулица» сыграла с «Лучом» в Москве
Пропавший житель Новомосковска найден мертвым в лесу
Пропавший житель Новомосковска найден мертвым в лесу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.