Лазертаг и грязевые покатушки: Ребятам из Болоховского интерната волонтеры подарили праздник

Фото Дмитрия Дзюбина и Анастасии Коробейниковой.

Джиперы из тульского внедорожного клуба «ТУЛА 4х4» и Тульский лазертаг-клуб «PROстрел» 7 апреля провели в Болохово, в интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Они уже не первый раз здесь: в декабре катали интернатовцев по бездорожью.

Организатор клуба «ТУЛА 4×4» Дмитрий Попов:

Дмитрий Попов - Эти выходные были праздничными, но более 50 воспитанников интерната никто не забрал на выходные домой. Должны же эти дети тоже знать, что они кому-то нужны! Мы бросили клич в соцсетях, собрали неравнодушных и поехали: всего 15 экипажей собралось. В этот раз мы объединились с организаторами лазертаг-клуб «PROстрел». Они приготовили для ребят настоящую войнушку — то, что так любят мальчишки. Да и девчонкам понравилось, все в восторге!

Владимир Синьков, организатор лазертаг-клуба «PROстрел»:

Владимир Синьков - Мы играем в лазертаг, это военно-спортивная игра. Суть — в поражении противника безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. Для ребят из Болоховской школы-интерната мы приготовили игровые сюжеты: они и просто постреляют, и заложников освободят, и бомбу обезвредят. Настроение у ребят отличное! И у нас выходной удался, мы любим такую «движуху»: приятно смотреть, когда дети счастливы. Они заняты, смеются, раскраснелись все, глаза сияют! Вон, смотрите, эти уже «убиты», а все равно счастливые бегут.

Директор Болоховской школы-интерната Нинель Ивановна Вирц:

- Воспитанники до сих пор под впечатлением! И когда волонтеры решили приехать снова, мы конечно были только за. Спасибо им за чудесный день. В последние годы спонсорской и волонтерской помощи стало больше, люди становятся добрее, помогают нам. Помогать можно по-разному: кто-то помогает деньгами, кто-то вот такими мероприятиями. Я счастлива, что у наших ребят есть такие друзья.

Праздник продолжался почти весь день. Эмоции через край, такое ребята запомнят надолго. А Myslo предлагает вашему вниманию большой фоторепортаж и видеоролик.