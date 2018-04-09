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Пропавший житель Новомосковска найден мертвым в лесу

Пропавший житель Новомосковска найден мертвым в лесу

По предварительным данным, мужчина погиб от переохлаждения.

Ранее Myslo сообщал, что в Тульской области разыскивают пропавшего 49-летнего жителя Новомосковска. 2 апреля около 13.00 он ушел с работы и пропал.

Как стало известно Myslo, 6 апреля пропавшего мужчину обнаружили мертвым в лесу недалеко от Комсомольского шоссе. По предварительным данным, он умер от переохлаждения. Признаков преступного насилия на теле погибшего нет. По данному факту проводится проверка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:22 0
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