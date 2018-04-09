Волейбольная «Тулица» сыграла с «Лучом» в Москве

Фото: https://vk.com/vc_tulitsa.

В прошедшие выходные волейбольная «Тулица» провела выездную игру с московским «Лучом». Первый матч тульская команда уверенно выиграла со счетом 3:0 (25:20; 25:22; 25:20).

Во втором матче сильнее оказались столичные волейболистки. Счет в игре — 3:1 (18:25; 25:23; 25:22; 25:16).

На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:

Следующие матчи «Тулица» проведет 21 и 22 апреля. Команда сыграет в Туле с череповецкой «Северянкой».