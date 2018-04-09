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Волейбольная «Тулица» сыграла с «Лучом» в Москве
Фото: https://vk.com/vc_tulitsa.

Волейбольная «Тулица» сыграла с «Лучом» в Москве

Первую игру тульская команда выиграла, вторую – проиграла.

В прошедшие выходные волейбольная «Тулица» провела выездную игру с московским «Лучом». Первый матч тульская команда уверенно выиграла со счетом 3:0 (25:20; 25:22; 25:20).

Во втором матче сильнее оказались столичные волейболистки. Счет в игре — 3:1 (18:25; 25:23; 25:22; 25:16).

На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:

Следующие матчи «Тулица» проведет 21 и 22 апреля. Команда сыграет в Туле с череповецкой «Северянкой».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:29 +3
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