Фото: https://vk.com/vc_tulitsa.
Волейбольная «Тулица» сыграла с «Лучом» в Москве
Первую игру тульская команда выиграла, вторую – проиграла.
В прошедшие выходные волейбольная «Тулица» провела выездную игру с московским «Лучом». Первый матч тульская команда уверенно выиграла со счетом 3:0 (25:20; 25:22; 25:20).
Во втором матче сильнее оказались столичные волейболистки. Счет в игре — 3:1 (18:25; 25:23; 25:22; 25:16).
На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:
Следующие матчи «Тулица» проведет 21 и 22 апреля. Команда сыграет в Туле с череповецкой «Северянкой».