В центре Тулы 4 апреля запретят остановку и стоянку транспорта

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Ограничения будут действовать с 8.00 до 15.00.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 4 апреля с 8.00 до 15.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по адресам: