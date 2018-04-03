Фото primorye24.ru
В центре Тулы 4 апреля запретят остановку и стоянку транспорта
Ограничения будут действовать с 8.00 до 15.00.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 4 апреля с 8.00 до 15.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по адресам:
- ул. Советская (нечетная сторона, на участке от ул. Оборонной до ул. Тургеневской);
- ул. Менделеевская (на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади по обеим сторонам).
Другие статьи по темам
Событие
Место