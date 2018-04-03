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В центре Тулы 4 апреля запретят остановку и стоянку транспорта
Фото primorye24.ru

В центре Тулы 4 апреля запретят остановку и стоянку транспорта

Ограничения будут действовать с 8.00 до 15.00.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 4 апреля с 8.00 до 15.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по адресам:

  • ул. Советская (нечетная сторона, на участке от ул. Оборонной до ул. Тургеневской);
  • ул. Менделеевская (на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади по обеим сторонам).

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:40 +1
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