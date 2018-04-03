Сергей Ковяк из Новомосковска стал лучшим фотографом России

Фото из личного архива героя.

Работы Сергея можно увидеть на выставке лучших фотографий, сделанных в нашей стране за 2017 год.

Best of Russia – беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы страны. Традиционно он проводится в Центре современного искусства «Винзавод». Вот уже в десятый раз здесь выставляются самые яркие и неординарные фотографии года, сделанные профессиональными фотографами и любителями.

Среди участников выставки – Сергей Ковяк, житель Новомосковска, член Союза фотохудожников России. Вот его работы, попавшие на экспозицию:



«Нелепый гол».

На площадке за школой мальчишки лет 10 гоняли в футбол, а на ворота поставили девчонку 5 лет. Она очень старалась и переживала!



«Дядя Вова - добрая душа».

Дядя Вова, 40 лет проработавший в шахте, сейчас на пенсии. А голуби с ним были всегда. Это любовь на всю жизнь.

«Новая душа».

Первые минуты прихода домой из родильного дома.



«Лето среднерусской возвышенности».

Дело было в Тульской губернии.



«Генетический код».

Санкт-Петербург. Двор Невского проспекта.

Myslo поговорил с Сергеем о магии черно-белой фотографии, любви к старенькому «Зениту» и агенте 007.

- Сергей, с чего началось Ваше увлечение фотографией?

- Когда мне было 13, родители подарили мне фотоаппарат. Я, обладатель «Смены 8М», был на седьмом небе от счастья! Правда тогда ни я, ни родители не догадывались, чем дело закончится: ванночки, фотоувеличитель, глянцеватель, красный фонарь… Не все сразу, конечно. Со временем ванная комната превратилась в большую фотолабораторию, на долгие-долгие годы. И в школьные, и в студенческие годы «Смена 8М» был со мной. А когда я стал молодым специалистом с окладом 120 рублей, сразу приобрел «Зенит 12 ХР». Вот это вещь!

- В 90-е многие отдали дань моде и снимали на Kodak. А вы?

- Да, было такое. Но, все же, я понял: роднее и лучше «Зенита» нет ничего. Сейчас техника шагнула далеко вперед, повсюду скоростные зеркалки, да и скорость процесса действительно имеет большое значение, что уж лукавить. Но иногда нет-нет, да беру в руки свой старенький «Зенит». С ним я уже неразлучен больше 40 лет…

- Большинство Ваших снимков, выставленных на экспозиции Best of Russia, черно-белые. В чем магия?

- С черно-белой фотографии все началось. Ею и продолжается. Ее мир удивителен: он позволяет сделать акцент на главном, не давая взгляду отвлечься на непримечательную, незначительную, фоновую деталь.

Глядя на фото в ч/б, мы подсознательно выделяем главное – именно то, к чему хотел приковать внимание фотограф.

Но, несмотря на важность главного объекта съемки, я стараюсь никогда не забывать про второй план, точнее – про его героев. Ой, как они бывают хороши!

Но в моем творчестве есть и цвет, куда же без него!

- Выставочные фото все озаглавлены. Фотографы редко дают названия своим произведениям, почему это делаете вы?

- Да, есть разные мнения по поводу заголовков. Кто-то говорит, что фото должно быть самодостаточным и без всякого названия раскрывать суть. Мол, каждый зритель должен составить мнение о снимке сам, без подсказок автора. Но я считаю, что это неправильно. Мир фотографии слишком широк и многогранен, чтобы кто-то загонял его в жесткие рамки оформления.

- Ваш стиль, в основном, уличный. Вы фотографируете людей в привычной для них обстановке, в естественных действиях. Проще так или с постановкой?

- С одной стороны, конечно, такие отчасти случайные снимки делать проще. Ведь ты не вырываешь людей из их привычной среды, а сам подстраиваешься под их настроение, характер, обстоятельства. Тебе не нужно ничего менять, лишь уловить выгодный момент. А, с другой стороны, это совсем не просто. Приходится становиться безмолвным участником окружающих событий и тихо вливаться в чужие жизни, да так, чтобы не нарушить существующую гармонию.

Для этого нужно быть очень тактичным, терпеливым и аккуратным человеком.

Многие ведущие стрит-фотографы предлагают (наверное, есть в этом смысл) не выделяться из толпы, взять легкую камеру с бесшумным затвором… В общем, превратиться в агента 007. Кому-то нравится чувствовать себя «охотником» на улицах городов. Идти пружинистой походкой, готовой к прыжку, навстречу своей «жертве». Зыркать налево-направо-верх-вниз, раздувать ноздри. Я, конечно, утрирую… А может и нет. НО! Оборачиваться назад изредка точно надо.

В галерее вы можете ознакомиться с другими работами Сергея. Они не попали на выставку, но сразу подкупают своей многогранностью и душевностью. Нам понравилось!