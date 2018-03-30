В Центральном округе Тулы сносят ветхие и аварийные строения
Сегодня, 30 марта, ведется снос сараев на улице Дзержинского.
По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова во всех территориальных округах ведется работа по ликвидации ветхих построек, на которые нет правоустанавливающих документов.
В Центральном территориальном округе порядка 60 мест, в которых расположены ветхие бесхозные сараи и гаражи. Снос сараев на улице Дзержинского выполняется с начала марта, всего здесь будет снесено около 40 сараев.
Жители уведомляются о проведении данных работ заблаговременно.
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