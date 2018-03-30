В Центральном округе Тулы сносят ветхие и аварийные строения

По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова во всех территориальных округах ведется работа по ликвидации ветхих построек, на которые нет правоустанавливающих документов.

В Центральном территориальном округе порядка 60 мест, в которых расположены ветхие бесхозные сараи и гаражи. Снос сараев на улице Дзержинского выполняется с начала марта, всего здесь будет снесено около 40 сараев.

Жители уведомляются о проведении данных работ заблаговременно.