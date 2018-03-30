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Тульские гимнастки выиграли серебро престижного турнира
Фото Алексея Пирязева.

Тульские гимнастки выиграли серебро престижного турнира

Наши грациозные красавицы уступили только гимнасткам из Воронежа. На третьем месте - спортсменки из Владимирской области.

Соревнования такого масштаба — первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике — на тульской земле проходит впервые.

На соревнования приехали лучшие спортсменки из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Тульскую область представили 12 гимнасток — шесть девушек 9−12 лет и шесть юниорок 13−15 лет.

Марина Алексеевна Ульянова, главный судья соревнований, судья международной категории, президент Тульской региональной федерации спортивной гимнастики рассказала Myslo перед началом соревнований:

Марина Ульянова

В Туле собрались лучшие представители этого вида спорта из 14 федеральных округов. Весь цвет спортивной гимнастики ЦФО в нашем городе! Здесь проходят два первенства: среди девушек 9−12 лет и среди юниорок 13−15 лет. Отбираются сильнейшие команды на два первенства России по двум возрастам. В прошлом году тульские гимнастки заняли шестое место, очень надеемся, что в этом году результат будет намного лучше. Очень сильные юниорки из Воронежа, они просто недосягаемы. Все — члены сборной России по спортивной гимнастике.

Кстати, в составе сборной Тульской области тоже есть одна представительница сборной России - это 13-летняя Ирина Комнова из Новомосковска. Она - одна из самых сильных гимнасток на этом турнире.


Ирина Комнова.

- Самым сложным снарядом считается бревно — его ширина всего 10 см, - продолжает Марина Ульянова. - А самые сложные насыщенные программы предполагают брусья — там полный набор элементов, которыми должен владеть спортсмен. Но для каждой девочки все очень индивидуально.


Полина Кожурова.

В составе нашей юниорской сборной помими Ирины Комновой Александра Юдина, Полина Кожурова, Мария Громова, Анастасия Макарочкина и Елизавета Савельева.


Мария Громова.

В течение дня девушки выступили на всех снарядах, в зачет пошли четыре лучшие оценки, а оценки всех шести спортсменок суммируются.


Елизавета Савельева.

Тренируют спортсменок Марина Назарова (тренер сборной России, среди ее воспитанниц Ирина Комнова, она же тренировала наших прославленных спортсменок Ксению Афанасьеву и Ксению Семенову), Зинаида Роля, Елена Гайдарова, Елена Первова, тренер юниоров — Ирина Вепринцева.


Александра Юдина.

13-летняя кмс Полина Кожурова выступает по программе мастера спорта. Спортивной гимнастикой Полина занимается уже 9 лет.

Полина Кожурова

Медалей у меня уже так много, что назвать точную цифру я не смогу. Мне приятно, что родители и тренер мной гордятся. Мой любимый снаряд — брусья, я на них сегодня делаю ставку. Я мечтаю выполнить норматив мастера спорта и дальше добиваться успехов в спортивной гимнастике. Спорт — это моя жизнь!

12-летняя Мария Громова в спорте шесть лет. В спортивную гимнастику девочка попала случайно.

Мария Громова

Мы принимали участие в эстафете «Мама, папа, я — спортивная семья». И там меня заметила тренер и предложила прийти попробовать сюда, в зал. Я согласилась. На первом занятии мне очень понравилось, и я решила остаться. На тульских соревнованиях я выигрывала медали разного достоинства, а вот в других городах пока не получалось. Люблю соревноваться в многоборье, а мой любимый снаряд — бревно, мне на нем спокойно работать. Очень хочется стать членом сборной России по спортивной гимнастике и жить на спортивной базе «Озеро Круглое», как Ирина Комнова.

 


Ирина Комнова.
И вот завершился первый соревновательный день. Для наших юниорок все прошло блестяще! Девушки по итогам выиграли серебро, пропустив вперед себя только спортсменок из Воронежской области. На третьем месте гимнастки из Владимирской области.
 
Тренер по спортивной гимнастике Зинаида Роля:
 

Зинаида Роля

Девчонки сегодня хорошо выступили, показали отличный результат! Мы безумно рады нашему второму месту. Теперь мы поедем на первенство России, которое пройдет этим летом. Кстати, наша гимнастка Ирина Комнова лидирует среди всех мастеров спорта. Сегодня вечером завершатся личные соревнования. Болеем за наших гимнасток!
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Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 55
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Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 60
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Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 134
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 135
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 136
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 137
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 138
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 139
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 140
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 141
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 142
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 143
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 144
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 145
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 146
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 147
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 148
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 149
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 150
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Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 161
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 162
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 163
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 164
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 165
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 166
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 167
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 168
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 169
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Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 186
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 187
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 188
Первенство ЦФО по спортивной гимнастике, Фото: 189
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:04 +3
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