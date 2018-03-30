Тульские гимнастки выиграли серебро престижного турнира
Наши грациозные красавицы уступили только гимнасткам из Воронежа. На третьем месте - спортсменки из Владимирской области.
Соревнования такого масштаба — первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике — на тульской земле проходит впервые.
На соревнования приехали лучшие спортсменки из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Тульскую область представили 12 гимнасток — шесть девушек 9−12 лет и шесть юниорок 13−15 лет.
Марина Алексеевна Ульянова, главный судья соревнований, судья международной категории, президент Тульской региональной федерации спортивной гимнастики рассказала Myslo перед началом соревнований:
Марина Ульянова
В Туле собрались лучшие представители этого вида спорта из 14 федеральных округов. Весь цвет спортивной гимнастики ЦФО в нашем городе! Здесь проходят два первенства: среди девушек 9−12 лет и среди юниорок 13−15 лет. Отбираются сильнейшие команды на два первенства России по двум возрастам. В прошлом году тульские гимнастки заняли шестое место, очень надеемся, что в этом году результат будет намного лучше. Очень сильные юниорки из Воронежа, они просто недосягаемы. Все — члены сборной России по спортивной гимнастике.
Кстати, в составе сборной Тульской области тоже есть одна представительница сборной России - это 13-летняя Ирина Комнова из Новомосковска. Она - одна из самых сильных гимнасток на этом турнире.
Ирина Комнова.
- Самым сложным снарядом считается бревно — его ширина всего 10 см, - продолжает Марина Ульянова. - А самые сложные насыщенные программы предполагают брусья — там полный набор элементов, которыми должен владеть спортсмен. Но для каждой девочки все очень индивидуально.
Полина Кожурова.
В составе нашей юниорской сборной помими Ирины Комновой Александра Юдина, Полина Кожурова, Мария Громова, Анастасия Макарочкина и Елизавета Савельева.
Мария Громова.
В течение дня девушки выступили на всех снарядах, в зачет пошли четыре лучшие оценки, а оценки всех шести спортсменок суммируются.
Елизавета Савельева.
Тренируют спортсменок Марина Назарова (тренер сборной России, среди ее воспитанниц Ирина Комнова, она же тренировала наших прославленных спортсменок Ксению Афанасьеву и Ксению Семенову), Зинаида Роля, Елена Гайдарова, Елена Первова, тренер юниоров — Ирина Вепринцева.
Александра Юдина.
13-летняя кмс Полина Кожурова выступает по программе мастера спорта. Спортивной гимнастикой Полина занимается уже 9 лет.
Полина Кожурова
Медалей у меня уже так много, что назвать точную цифру я не смогу. Мне приятно, что родители и тренер мной гордятся. Мой любимый снаряд — брусья, я на них сегодня делаю ставку. Я мечтаю выполнить норматив мастера спорта и дальше добиваться успехов в спортивной гимнастике. Спорт — это моя жизнь!
12-летняя Мария Громова в спорте шесть лет. В спортивную гимнастику девочка попала случайно.
Мария Громова
Мы принимали участие в эстафете «Мама, папа, я — спортивная семья». И там меня заметила тренер и предложила прийти попробовать сюда, в зал. Я согласилась. На первом занятии мне очень понравилось, и я решила остаться. На тульских соревнованиях я выигрывала медали разного достоинства, а вот в других городах пока не получалось. Люблю соревноваться в многоборье, а мой любимый снаряд — бревно, мне на нем спокойно работать. Очень хочется стать членом сборной России по спортивной гимнастике и жить на спортивной базе «Озеро Круглое», как Ирина Комнова.
Ирина Комнова.
Зинаида Роля