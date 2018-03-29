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Судебные приставы: Тульские коллекторские агентства ждет проверка

Судебные приставы: Тульские коллекторские агентства ждет проверка

В УФССП России по Тульской области состоялось совещание с представителями коллекторских агентств.

28 марта в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области состоялся семинар-совещание с представителями организаций, включенных в государственный реестр юридических лиц, основным видом деятельности которых является взыскание просроченной задолженности.

Обязанность по надзору за деятельностью коллекторских организаций, в том числе и рассмотрение жалоб на неправомерные действия коллекторов, возложена на судебных приставов. Это регламентируется Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

На территории Тульской области действуют обособленные подразделения следующих юридических лиц: ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» и НАО «Первое коллекторское бюро».

Совещание у приставов было проведено в рамках подготовки к плановым проверкам коллекторских агентств в 2018 году: план проверок утвержден областной прокуратурой. Такая проверка коллекторов будет проведена впервые.

Приставы обсудили с коллекторами проблемные вопросы, рассказали об алгоритме проведения предстоящей проверки. Особое внимание уделили способам взаимодействия с должниками, ограничениям, общим требованиям к работе коллекторов.

Кроме того, представителям коллекторских организаций напомнили об ответственности за нарушение закона.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ  нарушение,  совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, влечет

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до года; на юридических лиц – от 50 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:30 +2
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