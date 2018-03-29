За прошлый год 1404 жителя Тульской области заболели энтеробиозом

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает: самая распространенная паразитарная болезнь, которой подвержены как взрослые, так и дети – энтеробиоз.

В 2017 году в регионе зарегистрировано 1404 заболеваний, более 85% заболевших – дети. Самые высокие показатели заболеваемости – в Алексинском, Белевском, Веневском, Заокском, Каменском, Кимовском, Куркинском, Одоевском и Ясногорском районах.

Энтеробиоз встречается повсеместно у лиц любого возраста, но чаще им болеют дети. Это обусловлено их высокой восприимчивостью к вирусу и недостаточно развитыми навыками личной гигиены. Заражение энтеробиозом происходит при непосредственном контакте с больным, а также через загрязненные яйцами предметы обихода и продукты питания.

Для профилактики заражения рекомендуется выполнять следующие правила: