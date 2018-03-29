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За прошлый год 1404 жителя Тульской области заболели энтеробиозом

За прошлый год 1404 жителя Тульской области заболели энтеробиозом

Более 85% пациентов, перенесших эту паразитарную болезнь – дети.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает: самая распространенная паразитарная болезнь, которой подвержены как взрослые, так и дети – энтеробиоз.

В 2017 году в регионе зарегистрировано 1404 заболеваний, более 85% заболевших – дети. Самые высокие показатели заболеваемости – в Алексинском, Белевском, Веневском, Заокском, Каменском, Кимовском, Куркинском, Одоевском и Ясногорском районах.

Энтеробиоз встречается повсеместно у лиц любого возраста, но чаще им болеют дети. Это обусловлено их высокой восприимчивостью к вирусу и недостаточно развитыми навыками личной гигиены. Заражение энтеробиозом происходит при непосредственном контакте с больным, а также через загрязненные яйцами предметы обихода и продукты питания.

Для профилактики заражения рекомендуется выполнять следующие правила:

  • прививать детям навыки личной гигиены тела,
  • часто мыть руки с мылом, намыливая их два раза,
  • коротко стричь ногти,
  • ежедневно менять нательное белье,
  • чаще менять постельное белье, после стирки проглаживать его утюгом,
  • проводить регулярную влажную уборку.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:36 0
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