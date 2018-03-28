Начальник Тульского УМВД предложил запретить продажу алкоголя в помещениях жилых домов. Совсем

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На заседании Тульской областной думы 28 марта 2018 года с докладом о ситуации в Туле и регионе выступал начальник УМВД Сергей Галкин.

- В 2017 году в области раскрыто свыше 7 тысяч преступных посягательств. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений значительно выше, чем по России. А в ЦФО мы занимаем по этому показателю 4-е место. По раскрываемости грабежей мы занимаем 3-е место среди регионов центра России и 6-е по раскрываемости краж автомашин, — привел главные цифры работы своего ведомства Сергей Галкин.

В сфере общественного порядке тульские полицейские в прошлом году выявили 93 тысячи правонарушений, из них 12 тысяч — факты мелкого хулиганства, более 10 тысяч фактов курения в запрещенных местах и 34 тысяч фактов распития алкоголя или появления в состоянии опьянения в общественных местах.

- К сожалению, проблема алкоголизации общества очень актуальна, — добавил Сергей Галкин. — По нашим предварительным подсчетам каждая 21-я смерть на территории региона в 2017 году стала результатом злоупотребления алкоголем. Тысяча человек умерло! Причем треть из них отравились алкоголем. И это люди относительно молодого возраста.

В 2017 году выявлено 59 преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя, изъято свыше 13,5 тысяч гигалитров спиртсодержащей продукции. А это, на минуточку, целый железнодорожный состав! Прикрыли тульские полицейские в прошлом году 4 незаконных производства алкоголя. Свыше 1400 протоколов составили стражи закона на самогонщиков.

- Дала эффект наша с вами совместная работа по запрету продажи пива на первых этажах жилых домов, — похвалил депутатов Сергей Галкин. — Там, где закрыты эти магазины, практически наведен общественный порядок, нет жалоб от жителей. Думаю, в этот направлении нужно идти дальше и полностью запретить продажу алкогольных напитков и пива на первых этажах жилых домов. Я не считаю пиво и алкоголь вообще предметами первой необходимости, это не хлеб. Зато это существенно улучшит оперативную обстановку на наших улицах и во дворах.