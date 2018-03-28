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Житель Алексина украл у коллег снегоходы

Житель Алексина украл у коллег снегоходы

По предварительным данным, он увидел оставленные без присмотра транспортные средства и решил ими завладеть.

Полицией в Алексине установлен подозреваемый в совершении кражи. В отдел МВД обратились двое работников одного из городских сервисов. Они сообщили, что с их места работы были похищены снегоходы. 
 
Для установления личности и местонахождения злоумышленника полицейские проверяли всех лиц, которые могли иметь доступ в помещение сервиса в день кражи.
 
В результате проделанной работы удалось установить, что к противоправному завладению чужим имуществом может быть причастен 42-летний житель Заокского района – тоже сотрудник этой организации.
 
По предварительным данным, он увидел оставленные без присмотра транспортные средства и решил ими завладеть. У подозреваемого обнаружено и изъято похищенное, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
 
В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:49 +1
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