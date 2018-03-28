На Пасху в Туле до кладбища на Мыльной Горе пойдет дополнительный транспорт

Фото из архива Myslo.

Массовые перевозки туляков к Смоленскому кладбищу будут осуществляться 8 апреля с 6.30 до 16.00.

В целях обеспечения пассажирских перевозок в период прохождения религиозных праздников будет организовано привлечение дополнительных единиц транспорта на муниципальные автобусные маршруты.

31 марта и 1 апреля

маршрут №13 – 2 плановых и 4 дополнительных единицы,

маршрут №1 – 4 плановых и 2 дополнительных единицы.

7 апреля

маршрут №13 – 2 плановых и 5 дополнительных единиц,

маршрут №1 – 4 плановых и 3 дополнительных единицы.

8 апреля (Пасха)

В период с 6.30 до 16.00 будет организовано движение автобусов до Смоленского кладбища в режиме «экспресс» и «полуэкспресс». Будет привлечено 39 единиц автобусов:

№

м-та Наименование маршрута Количество автобусов, ед. 13 Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3) 10 13 гостиница «Тула» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3) 5 13 пл. Восстания – Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3,№4) 6 13 стадион «Металлург» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3) (вхо№1,№2,№3)№1,№2,№3) 7 13 Трамвайное депо № 1 - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3) 2 13 цирк - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3) 5 1 Горельские Выселки - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3) 4 ИТОГО: 39

14 апреля

маршрут №13 – 2 плановых и 4 дополнительных единицы,

маршрут №1 – 4 плановых и 3 дополнительных единицы.

15 апреля

маршрут №13 – 2 плановых и 9 дополнительных единиц,

маршрут №1 – 4 плановых и 7 дополнительных единиц.

17 апреля