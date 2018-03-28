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На Пасху в Туле до кладбища на Мыльной Горе пойдет дополнительный транспорт
Фото из архива Myslo.

На Пасху в Туле до кладбища на Мыльной Горе пойдет дополнительный транспорт

Массовые перевозки туляков к Смоленскому кладбищу будут осуществляться 8 апреля с 6.30 до 16.00.

В целях обеспечения пассажирских перевозок в период прохождения религиозных праздников будет организовано привлечение дополнительных единиц транспорта на муниципальные автобусные маршруты.

31 марта и 1 апреля

  • маршрут №13 – 2 плановых и 4 дополнительных единицы,
  • маршрут №1 – 4 плановых и 2 дополнительных единицы.

7 апреля 

  • маршрут №13 – 2 плановых и 5 дополнительных единиц,
  • маршрут №1 – 4 плановых и 3 дополнительных единицы.

8 апреля (Пасха)

В период с 6.30 до 16.00 будет организовано движение автобусов до Смоленского кладбища в режиме «экспресс» и «полуэкспресс». Будет привлечено 39 единиц автобусов:


м-та

Наименование маршрута

Количество автобусов, ед.

13

Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

10

13

гостиница «Тула» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

5

13

пл. Восстания – Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3,№4)

6

13

стадион «Металлург» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3) (вхо№1,№2,№3)№1,№2,№3)

7

13

Трамвайное депо № 1 - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

2

13

цирк - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

5

1

Горельские Выселки - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)

4

ИТОГО:

39

14 апреля

  • маршрут №13 – 2 плановых и 4 дополнительных единицы,
  • маршрут №1 – 4 плановых и 3 дополнительных единицы.

15 апреля

  • маршрут №13 – 2 плановых и 9 дополнительных единиц,
  • маршрут №1 – 4 плановых и 7 дополнительных единиц.

17 апреля

  • маршрут №13 – 3 плановых и 10 дополнительных единиц,
  • маршрут №1 – 7 плановых и 4 дополнительных единицы.
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:52 0
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