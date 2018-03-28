На Пасху в Туле до кладбища на Мыльной Горе пойдет дополнительный транспорт
Массовые перевозки туляков к Смоленскому кладбищу будут осуществляться 8 апреля с 6.30 до 16.00.
В целях обеспечения пассажирских перевозок в период прохождения религиозных праздников будет организовано привлечение дополнительных единиц транспорта на муниципальные автобусные маршруты.
31 марта и 1 апреля
- маршрут №13 – 2 плановых и 4 дополнительных единицы,
- маршрут №1 – 4 плановых и 2 дополнительных единицы.
7 апреля
- маршрут №13 – 2 плановых и 5 дополнительных единиц,
- маршрут №1 – 4 плановых и 3 дополнительных единицы.
8 апреля (Пасха)
В период с 6.30 до 16.00 будет организовано движение автобусов до Смоленского кладбища в режиме «экспресс» и «полуэкспресс». Будет привлечено 39 единиц автобусов:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Количество автобусов, ед.
|
13
|
Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
10
|
13
|
гостиница «Тула» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
5
|
13
|
пл. Восстания – Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3,№4)
|
6
|
13
|
стадион «Металлург» - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3) (вхо№1,№2,№3)№1,№2,№3)
|
7
|
13
|
Трамвайное депо № 1 - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
2
|
13
|
цирк - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
5
|
1
|
Горельские Выселки - Смоленское кладбище (входы №1,№2,№3)
|
4
|
ИТОГО:
|
39
14 апреля
- маршрут №13 – 2 плановых и 4 дополнительных единицы,
- маршрут №1 – 4 плановых и 3 дополнительных единицы.
15 апреля
- маршрут №13 – 2 плановых и 9 дополнительных единиц,
- маршрут №1 – 4 плановых и 7 дополнительных единиц.
17 апреля
- маршрут №13 – 3 плановых и 10 дополнительных единиц,
- маршрут №1 – 7 плановых и 4 дополнительных единицы.