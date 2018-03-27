Погода в Туле 28 марта: ночной мороз, облачность и без осадков

Синоптики обещают умеренный ветер и гололедицу на дорогах.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм), днём без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -13 до -8 градусов, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.