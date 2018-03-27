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Администрация Тулы: Ямочный ремонт тротуарной плитки – это временно

Администрация Тулы: Ямочный ремонт тротуарной плитки – это временно

Тульские власти прокомментировали блог народного журналиста Myslo.

Пользователь Myslo Vladimir_1980 опубликовал в рубрике «Народный журналист» блог «Ямочный ремонт… тротуарной плитки»:

«Сегодня на улицах нашего города встретил очередное ноу-хау которое однозначно привлечет туристов — посмотреть на такое диво должны приехать со всего мира.

При укладке тротуарной плитки перед съездами/сходами с тротуара в месте пешеходного перехода была уложена специальная плитка желтого цвета (ее называют тактильной) которая должна предотвратить соскальзывание с тротуара, а так же предупреждать людей с плохим зрением о приближении проезжей части.

Плитка была сделана из какого-то быстрорастворимого навоза, мало где она целой пролежала больше года. Растворялась или трескалась или и то, и другое.

Чтобы ликвидировать ямы которые образовались вместо плитки администрация придумала хитрый ход — сделала ямочный ремонт асфальтом! Мне кажется это гениально!»

Сегодня, 27 марта, от администрации города пришел ответ. Публикуем его целиком:

«Ямочный ремонт холодной асфальтобетонной смесью был проведен для безопасного движения пешеходов по тротуару. В настоящее время администрацией города Тулы закуплена партия тактильной плитки, произведенной по усовершенствованной технологии с повышенной износостойкостью. Работы по монтажу тактильной плитки будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий».

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:29 0
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